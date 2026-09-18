Чайник электрический Philips HD9359/90
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х19
Вес, кг.
1.55
Описание товара Чайник электрический Philips HD9359/90
Прибор для настоящих гурманов чая и кофе. Мощный чайник в стальном корпусе идеально впишется в интерьер кухни или офиса. Прибор оснащен системой защиты от включения без воды и автоматическим отключением при закипании.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Прибор для настоящих гурманов чая и кофе. Мощный чайник в стальном корпусе идеально впишется в интерьер кухни или офиса. Прибор оснащен системой защиты от включения без воды и автоматическим отключением при закипании.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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