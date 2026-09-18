Камера заднего вида Sho-Me CA-9030D
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
328
Описание товара Камера заднего вида Sho-Me CA-9030D
Универсальная камера заднего вида, легко устанавливается в любой автомобиль. Изображение с парковочной разметкой. Угол обзора – 170 градусов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Универсальная камера заднего вида, легко устанавливается в любой автомобиль. Изображение с парковочной разметкой. Угол обзора – 170 градусов
Камера заднего вида Sho-Me CA-9030D - по цене 1030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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