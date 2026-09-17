Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Orange Апельсин
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х15
Вес, кг.
2
Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Orange Апельсин
Яркий, стильный и современный микроскоп Levenhuk Rainbow 2L – для любознательного подростка. С его помощью юный исследователь сможет узнать, как устроены растения, из чего состоят привычные предметы и кто живет в воде из аквариума. Прибор поставляется с набором для проведения интереснейших опытов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-400
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Яркий, стильный и современный микроскоп Levenhuk Rainbow 2L – для любознательного подростка. С его помощью юный исследователь сможет узнать, как устроены растения, из чего состоят привычные предметы и кто живет в воде из аквариума. Прибор поставляется с набором для проведения интереснейших опытов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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