Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Azure Лазурь
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194856
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-800
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х18
Вес, кг.
2
Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Azure Лазурь
Стильный, современный микроскоп для школьников. Микроскоп подходит для наблюдений за микроскопическими организмами, изучения привычных предметов окружающего мира, проведения увлекательных экспериментов. В комплекте есть все, что нужно для начинающего биолога.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-800
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Стильный, современный микроскоп для школьников. Микроскоп подходит для наблюдений за микроскопическими организмами, изучения привычных предметов окружающего мира, проведения увлекательных экспериментов. В комплекте есть все, что нужно для начинающего биолога.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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