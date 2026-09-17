Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193744
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Фритюрница KITFORT КТ-2024 серебристого цвета может использоваться в домашних условиях и на предприятиях общепита. Модель позволяет за раз использовать 2.5 л масла для приготовления пищи. Корпус устройства изготовлен из пластика, а нагревательный элемент принадлежит закрытому типу. Сочетание этих факторов отвечает за безопасность эксплуатации модели. Мощность устройства составляет 1600 Вт и позволяет готовить быстро. Температура регулируется плавно в диапазоне от 150 до 190°. Смотровое окно позволяет следить за приготовлением, не открывая крышку. Нескользящие ножки препятствуют передвижению фритюрницы KITFORT КТ-2024 по столу. Чаша фритюрницы несъемная.
Фритюрница KITFORT КТ-2024 серебристого цвета может использоваться в домашних условиях и на предприятиях общепита. Модель позволяет за раз использовать 2.5 л масла для приготовления пищи. Корпус устройства изготовлен из пластика, а нагревательный элемент принадлежит закрытому типу. Сочетание этих факторов отвечает за безопасность эксплуатации модели. Мощность устройства составляет 1600 Вт и позволяет готовить быстро. Температура регулируется плавно в диапазоне от 150 до 190°. Смотровое окно позволяет следить за приготовлением, не открывая крышку. Нескользящие ножки препятствуют передвижению фритюрницы KITFORT КТ-2024 по столу. Чаша фритюрницы несъемная.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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