Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189420
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
20
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х12
Вес, кг.
1
Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 создана специально для максимально комфортных и подробных наблюдений за удаленными объектами. Лучше всего ее использовать для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов. В зрительной трубе установлен панкратический объектив, благодаря которому увеличение можно изменять в диапазоне от 15 до 45 крат. Оптическая схема создана из стеклянных элементов. На линзы нанесено просветляющее покрытие, а окуляр установлен наклонно. По всему полю зрения вы будете видеть четкую и контрастную картинку в естественных цветах. Вести наблюдения будет удобно даже за объектами в околозенитной области.
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
20
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 создана специально для максимально комфортных и подробных наблюдений за удаленными объектами. Лучше всего ее использовать для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов. В зрительной трубе установлен панкратический объектив, благодаря которому увеличение можно изменять в диапазоне от 15 до 45 крат. Оптическая схема создана из стеклянных элементов. На линзы нанесено просветляющее покрытие, а окуляр установлен наклонно. По всему полю зрения вы будете видеть четкую и контрастную картинку в естественных цветах. Вести наблюдения будет удобно даже за объектами в околозенитной области.
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 50