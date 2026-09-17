Монокуляр Levenhuk Nelson 7x35
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189390
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
7х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
415
Описание товара Монокуляр Levenhuk Nelson 7x35
Морской монокуляр пригодится рыболовам и любителям водных прогулок. Водозащищенный корпус сделан из прочного пластика. Небольшой оптический прибор обеспечивает широкое поле зрения – 130 м на расстоянии 1000 м. Морской монокуляр снабжен компасом и дальномером. Компас показывает направление на объект наблюдения, при этом север находится на отметке 360°, юг – 180°, восток – 90° и запад – 270°.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
7х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Морской монокуляр пригодится рыболовам и любителям водных прогулок. Водозащищенный корпус сделан из прочного пластика. Небольшой оптический прибор обеспечивает широкое поле зрения – 130 м на расстоянии 1000 м. Морской монокуляр снабжен компасом и дальномером. Компас показывает направление на объект наблюдения, при этом север находится на отметке 360°, юг – 180°, восток – 90° и запад – 270°.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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