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Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный

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Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
  • Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189388
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-500
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Предметный столик
110х120 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
2.9

Описание товара Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный

Биологический микроскоп - простой, надежный оптический прибор, который станет хорошим помощником ребенку в учебе и научном хобби. Револьверное устройство на три объектива. Подсветка-зеркало, не требующая питания.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 5S NG, монокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-500
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Предметный столик
110х120 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Биологический микроскоп - простой, надежный оптический прибор, который станет хорошим помощником ребенку в учебе и научном хобби. Револьверное устройство на три объектива. Подсветка-зеркало, не требующая питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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