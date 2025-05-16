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Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм

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Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм - фото 1
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм - фото 2
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189151
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-400
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х15
Вес, кг.
2

Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм

Биологический микроскоп для начинающих исследователей микромира, школьников и студентов. Предметный столик с зажимами. Нижняя и верхняя светодиодные подсветки. Набор для опытов в комплекте.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Lime Лайм

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший микроскоп, на 40х все видно, но хватает и 10.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный микроскоп, интереснейший подарок. Упакован в плотный пластиковый кейс. Брали на ДР ребенку 7 лет. Интересно и ребенку и взрослым! Это наш первый микроскоп в семье. Аккуратный, тяжелый (ребенок не смахнет случайно), сделан качественно. Яркость светодиодных подсветок регулируется, можно их вместе, либо раздельное включать. На фото уплотнитель из кейса при минимальном приближении, при дневном освещении,без подсветки. И растение при верхней подсветке. Очень долго выбирали микроскоп, остановились на этой модели, не зря.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел во время, хорошо упакован. Качество товара отличное, микроскоп супер. В комплекте не было батареек. Дополнительно заказывали препаратоводитель, рекомендую так же купить предметные стекла и покровные( если самим делать препараты).
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Олег У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный микроскоп,всё в восторге,особенно дети. Микромир впечатляет. С настройками разобрались быстро,всё супер!



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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-400
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Биологический микроскоп для начинающих исследователей микромира, школьников и студентов. Предметный столик с зажимами. Нижняя и верхняя светодиодные подсветки. Набор для опытов в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший микроскоп, на 40х все видно, но хватает и 10.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный микроскоп, интереснейший подарок. Упакован в плотный пластиковый кейс. Брали на ДР ребенку 7 лет. Интересно и ребенку и взрослым! Это наш первый микроскоп в семье. Аккуратный, тяжелый (ребенок не смахнет случайно), сделан качественно. Яркость светодиодных подсветок регулируется, можно их вместе, либо раздельное включать. На фото уплотнитель из кейса при минимальном приближении, при дневном освещении,без подсветки. И растение при верхней подсветке. Очень долго выбирали микроскоп, остановились на этой модели, не зря.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел во время, хорошо упакован. Качество товара отличное, микроскоп супер. В комплекте не было батареек. Дополнительно заказывали препаратоводитель, рекомендую так же купить предметные стекла и покровные( если самим делать препараты).
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Олег У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный микроскоп,всё в восторге,особенно дети. Микромир впечатляет. С настройками разобрались быстро,всё супер!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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