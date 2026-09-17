Top.Mail.Ru
Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189145
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла могут использоваться с биологическим микроскопом любой модели.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
360

Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG

В набор включены образцы тканей 18 растений, животных и насекомых. К набору прилагаются чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов. Предметные стекла имеют шлифованные края, благодаря чему блики от граней стекла не помешают исследованиям.

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла могут использоваться с биологическим микроскопом любой модели.
Страна производитель
Китай
Описание
В набор включены образцы тканей 18 растений, животных и насекомых. К набору прилагаются чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов. Предметные стекла имеют шлифованные края, благодаря чему блики от граней стекла не помешают исследованиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...