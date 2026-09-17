Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG
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Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла могут использоваться с биологическим микроскопом любой модели.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
360
Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk N18 NG
В набор включены образцы тканей 18 растений, животных и насекомых. К набору прилагаются чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов. Предметные стекла имеют шлифованные края, благодаря чему блики от граней стекла не помешают исследованиям.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла могут использоваться с биологическим микроскопом любой модели.
Страна производитель
Китай
В набор включены образцы тканей 18 растений, животных и насекомых. К набору прилагаются чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов. Предметные стекла имеют шлифованные края, благодаря чему блики от граней стекла не помешают исследованиям.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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