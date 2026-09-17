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Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наборы посуды
  • Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета - фото 1
  • Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета - фото 2
  • Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета - фото 3
  • Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета - фото 4
  • Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета - фото 5
  • Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
3 440 руб.  5 177 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188623
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Характеристики

Бренд
ATTRIBUTE
Тип товара
Наборы посуды
Внутреннее покрытие
без покрытия
Количество предметов в наборе
6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)
нержавеющая сталь
Объем предметов, л
1,3+2+3,5
Подходит для индукционных плит
да
Предметы в составе набора
кастрюля
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х22
Вес, кг.
2.37

Описание товара Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета

Набор посуды для приготовления ATTRIBUTE с шестью предметами — идеальный вариант для тех, кто любит готовить с размахом. Благодаря внушительному весу 2,38 кг посуда отличается прочностью и устойчивостью на любой поверхности. Надёжные ручки из нержавеющей стали обеспечивают комфорт при использовании и не боятся высоких температур. Внутреннее покрытие отсутствует, поэтому подойдёт тем, кто ценит классический способ приготовления без излишеств. Особый плюс — совместимость с индукционными плитами. Такой комплект станет настоящей находкой для семейной кухни и прослужит долго.

Отзывы о товаре Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета




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Характеристики
Бренд
ATTRIBUTE
Тип товара
Наборы посуды
Внутреннее покрытие
без покрытия
Количество предметов в наборе
6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)
нержавеющая сталь
Объем предметов, л
1,3+2+3,5
Подходит для индукционных плит
да
Предметы в составе набора
кастрюля
Страна производитель
Китай
Описание
Набор посуды для приготовления ATTRIBUTE с шестью предметами — идеальный вариант для тех, кто любит готовить с размахом. Благодаря внушительному весу 2,38 кг посуда отличается прочностью и устойчивостью на любой поверхности. Надёжные ручки из нержавеющей стали обеспечивают комфорт при использовании и не боятся высоких температур. Внутреннее покрытие отсутствует, поэтому подойдёт тем, кто ценит классический способ приготовления без излишеств. Особый плюс — совместимость с индукционными плитами. Такой комплект станет настоящей находкой для семейной кухни и прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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