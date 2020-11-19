Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 183483
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Удобная и компактная фритюрница Kitfort КТ-2017 серебристого цвета позволит с легкостью приготовить картошку-фри, грибы, чипсы на домашней кухне. Она укомплектована съемной корзиной, в которую помещается до 250 г исходного продукта. Чтобы безопасно вынимать корзину с готовым блюдом, она имеет термоизолированную ручку. Объем контейнера для масла составляет 1.5 литра. Управление работой фритюрницы довольно простое и удобное. На лицевой панели располагается поворотный переключатель, с помощью которого плавно регулируется температура нагрева. Фритюрница Kitfort КТ-2017 закрывается в процессе работы крышкой с большим смотровым окошком. Это предусматривает безопасное и удобное приготовление блюд во фритюре. Кроме того, в крышке есть жировой фильтр, который исключает попадание масляных брызг на кухонную столешницу. Чтобы фритюрница не скользила по поверхности столешницы, ее ножки усилены резиновыми вставками. Лаконичный дизайн корпуса из нержавеющей стали со вставками из пластика позволит фритюрнице гармонично смотреться в некоторых стилях интерьера.
Достоинства:
Отлично подходит для малогабаритной кухни, удобен в использовании и практичен. Легко моется, дизайн красивый и современный. Удобен в использовании. Для небольшой семьи, как у нас,подходит идеально. Блюда получились вкусные и сытные! Благодарю компанию "Kitfort" за доступный по цене и хороший по качеству товар!
Удобная и компактная фритюрница Kitfort КТ-2017 серебристого цвета позволит с легкостью приготовить картошку-фри, грибы, чипсы на домашней кухне. Она укомплектована съемной корзиной, в которую помещается до 250 г исходного продукта. Чтобы безопасно вынимать корзину с готовым блюдом, она имеет термоизолированную ручку. Объем контейнера для масла составляет 1.5 литра. Управление работой фритюрницы довольно простое и удобное. На лицевой панели располагается поворотный переключатель, с помощью которого плавно регулируется температура нагрева. Фритюрница Kitfort КТ-2017 закрывается в процессе работы крышкой с большим смотровым окошком. Это предусматривает безопасное и удобное приготовление блюд во фритюре. Кроме того, в крышке есть жировой фильтр, который исключает попадание масляных брызг на кухонную столешницу. Чтобы фритюрница не скользила по поверхности столешницы, ее ножки усилены резиновыми вставками. Лаконичный дизайн корпуса из нержавеющей стали со вставками из пластика позволит фритюрнице гармонично смотреться в некоторых стилях интерьера.
Достоинства:
Отлично подходит для малогабаритной кухни, удобен в использовании и практичен. Легко моется, дизайн красивый и современный. Удобен в использовании. Для небольшой семьи, как у нас,подходит идеально. Блюда получились вкусные и сытные! Благодарю компанию "Kitfort" за доступный по цене и хороший по качеству товар!
Фритюрница Kitfort КТ-2017 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2017
Достоинства:
Отлично подходит для малогабаритной кухни, удобен в использовании и практичен. Легко моется, дизайн красивый и современный. Удобен в использовании. Для небольшой семьи, как у нас,подходит идеально. Блюда получились вкусные и сытные! Благодарю компанию "Kitfort" за доступный по цене и хороший по качеству товар!