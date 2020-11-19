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Фритюрница Kitfort КТ-2017 купить с доставкой в Москве
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Фритюрница Kitfort КТ-2017

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Фритюрница Kitfort KT-2017 - фото 1
Фритюрница Kitfort KT-2017 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort KT-2017 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort KT-2017 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 183483
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Размеры в упаковке, см
27х24х23
Вес, кг.
2.73

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2017

Удобная и компактная фритюрница Kitfort КТ-2017 серебристого цвета позволит с легкостью приготовить картошку-фри, грибы, чипсы на домашней кухне. Она укомплектована съемной корзиной, в которую помещается до 250 г исходного продукта. Чтобы безопасно вынимать корзину с готовым блюдом, она имеет термоизолированную ручку. Объем контейнера для масла составляет 1.5 литра. Управление работой фритюрницы довольно простое и удобное. На лицевой панели располагается поворотный переключатель, с помощью которого плавно регулируется температура нагрева. Фритюрница Kitfort КТ-2017 закрывается в процессе работы крышкой с большим смотровым окошком. Это предусматривает безопасное и удобное приготовление блюд во фритюре. Кроме того, в крышке есть жировой фильтр, который исключает попадание масляных брызг на кухонную столешницу. Чтобы фритюрница не скользила по поверхности столешницы, ее ножки усилены резиновыми вставками. Лаконичный дизайн корпуса из нержавеющей стали со вставками из пластика позволит фритюрнице гармонично смотреться в некоторых стилях интерьера.



Теги товара: серебристые

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2017

19.11.2020
Екатерина

Достоинства:
Отлично подходит для малогабаритной кухни, удобен в использовании и практичен. Легко моется, дизайн красивый и современный. Удобен в использовании. Для небольшой семьи, как у нас,подходит идеально. Блюда получились вкусные и сытные! Благодарю компанию "Kitfort" за доступный по цене и хороший по качеству товар!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Описание
Удобная и компактная фритюрница Kitfort КТ-2017 серебристого цвета позволит с легкостью приготовить картошку-фри, грибы, чипсы на домашней кухне. Она укомплектована съемной корзиной, в которую помещается до 250 г исходного продукта. Чтобы безопасно вынимать корзину с готовым блюдом, она имеет термоизолированную ручку. Объем контейнера для масла составляет 1.5 литра. Управление работой фритюрницы довольно простое и удобное. На лицевой панели располагается поворотный переключатель, с помощью которого плавно регулируется температура нагрева. Фритюрница Kitfort КТ-2017 закрывается в процессе работы крышкой с большим смотровым окошком. Это предусматривает безопасное и удобное приготовление блюд во фритюре. Кроме того, в крышке есть жировой фильтр, который исключает попадание масляных брызг на кухонную столешницу. Чтобы фритюрница не скользила по поверхности столешницы, ее ножки усилены резиновыми вставками. Лаконичный дизайн корпуса из нержавеющей стали со вставками из пластика позволит фритюрнице гармонично смотреться в некоторых стилях интерьера.


Теги товара: серебристые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.11.2020
Екатерина

Достоинства:
Отлично подходит для малогабаритной кухни, удобен в использовании и практичен. Легко моется, дизайн красивый и современный. Удобен в использовании. Для небольшой семьи, как у нас,подходит идеально. Блюда получились вкусные и сытные! Благодарю компанию "Kitfort" за доступный по цене и хороший по качеству товар!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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