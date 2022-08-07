Фритюрница Kitfort КТ-2011
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182850
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
1.2
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1200
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
3.5 л
Габаритные размеры, см
25.5х24.5х20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х25
Вес, кг.
2.7
Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2011
Фритюрница Kitfort KT-2011 не самая маленькая по объему, но и не большая. Ее стоит приобрести тем, кто готовит в кипящем масле 2 – 5 порций блюда. Прибор достаточно простой, но самые необходимые функции в нем есть. Например, плавная регулировка температуры. Благодаря ей можно подобрать идеальные условия для жарки того или иного продукта в зависимости от степени его измельчения, качества и предпочтений повара. Корпус Kitfort KT-2011 сделан из нержавеющей стали – самого безопасного и надежного материала. Крышка снимается полностью, а ручка корзины складывается внутрь, позволяя удобно хранить фритюрницу.
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Теги товара: серебристые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
1.2
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1200
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
3.5 л
Габаритные размеры, см
25.5х24.5х20
Страна производитель
Китай
Фритюрница Kitfort KT-2011 не самая маленькая по объему, но и не большая. Ее стоит приобрести тем, кто готовит в кипящем масле 2 – 5 порций блюда. Прибор достаточно простой, но самые необходимые функции в нем есть. Например, плавная регулировка температуры. Благодаря ей можно подобрать идеальные условия для жарки того или иного продукта в зависимости от степени его измельчения, качества и предпочтений повара. Корпус Kitfort KT-2011 сделан из нержавеющей стали – самого безопасного и надежного материала. Крышка снимается полностью, а ручка корзины складывается внутрь, позволяя удобно хранить фритюрницу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие
Теги товара: серебристые
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие
Теги товара: серебристые
Достоинства:
Отлично разогревается, еда получается вкусной
Недостатки:
Пока не выявлено
Комментарий:
Есть пара моментов, которые хочется отметить. 1. Лучше всего использовать картофель фри потолще. 2. Готовить лучше всего чуть поменьше по времени, чем указано в инструкции. А так советую к покупке. За свою цену отличный девайс!
Достоинства:
вместительная, не дорогая
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купили такую фритюрницу неделю назад, пользуюсь не каждый день, но достаточно часто - работает отлично, на качество у меня нареканий нет. Материалы использованы добротные, думаю, прослужит долго. Еда получается вкусная, уже научилась готовить много разных блюд, ну картофель фри конечно вне конкуренции, так же делали нагетсы, чипсы и броколли в кляре. Отмечу так же, что можно регулировать температуру. Места занимает не много, но при этом вполне вместительная. Я рекомендую!
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Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2011
Достоинства:
Отлично разогревается, еда получается вкусной
Недостатки:
Пока не выявлено
Комментарий:
Есть пара моментов, которые хочется отметить. 1. Лучше всего использовать картофель фри потолще. 2. Готовить лучше всего чуть поменьше по времени, чем указано в инструкции. А так советую к покупке. За свою цену отличный девайс!
Достоинства:
вместительная, не дорогая
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купили такую фритюрницу неделю назад, пользуюсь не каждый день, но достаточно часто - работает отлично, на качество у меня нареканий нет. Материалы использованы добротные, думаю, прослужит долго. Еда получается вкусная, уже научилась готовить много разных блюд, ну картофель фри конечно вне конкуренции, так же делали нагетсы, чипсы и броколли в кляре. Отмечу так же, что можно регулировать температуру. Места занимает не много, но при этом вполне вместительная. Я рекомендую!