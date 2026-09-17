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Картридж Canon PGI-2400C XL (9274B001) для Canon iB4040/МВ5040/5340, голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon PGI-2400C XL (9274B001) для Canon iB4040/МВ5040/5340, голубой

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Картридж Canon PGI-2400C XL (9274B001) для Canon iB4040/МВ5040/5340, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168477
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
iB4040, МВ5040, МВ5340
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
80

Описание товара Картридж Canon PGI-2400C XL (9274B001) для Canon iB4040/МВ5040/5340, голубой

Оригинальный голубой картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 1755 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon PGI-2400C XL (9274B001) для Canon iB4040/МВ5040/5340, голубой




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
iB4040, МВ5040, МВ5340
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный голубой картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 1755 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon PGI-2400C XL (9274B001) для Canon iB4040/МВ5040/5340, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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