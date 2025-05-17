Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х15
Вес, кг.
1.9
Описание товара Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 10000 страниц
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Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 10000 страниц
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный такой тонер. заправил - печатает, не полосит. Выгодно. Новый картридж 1200 р., одна заправка 80 гр. - 80 р. Вес честный, брутто - 1078 грамм, полагаю, что нетто больше 1 кг. Жаль, что в комплекте нет спец. воронки. Ну ничего, справился с маленькой бытовой. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, работает очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество печати, беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно приобретаю для своего сервисного центра. Качество хорошее. Клиенты довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид, упаковка соответствует заявленному, качество тонера надо будет.
Достоинства:
Комментарий:
Тонер подошёл нормально. Не двоит, не пачкает
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
тонер прекрасный, не первый кг беру!
Достоинства:
Комментарий:
Купил данный тонер для заправки картриджа D101S к принтеру Самсунг ML-2160. За много лет скопилось несколько картриджей, в том числе родной Самсунг, Кактус, и других производителей. Все заправил в первый раз, заметил чипы. Все картриджи печатают. Только небольшой нюанс, сравнил отпечатки документов картриджа до заправки и после. После заправки текст получается более бледный и никакие настройки принтера по более контрастной печати, выключения экономит тонера и т.д. не помогают. Наверно чёрный пигмент используемый в порошке не совсем чёрный. Только по этому ставлю твёрдые 4 звёзды. Но печать хорошо читается и не отлетает от бумаги.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Бутыль запечатан
Достоинства:
Комментарий:
Тонер хороший, не знаю подходит ли под xerox b210, буду проверять, 3250 заправил на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал впервые. Покупкой доволен. Печатает чёрным, не серым. На Samsung 3200 и 4200.
Достоинства:
Комментарий:
для картриджей с алюминиевым роликом
Достоинства:
Комментарий:
пришел в коробке,наклеек нет на банке.посмотрим на качество)
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, приходит быстро качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Стабильный, хорошая чёткость
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда все упаковано идеально! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Картридж заправил, печатает
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь таким тонером уже 9 лет. Всегда отличное качество печати. Сыплю во все самсунги и ксероксы.
Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Samsung MLT-D205E для Samsung ML-3710/SCX-5637/5737, черный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный такой тонер. заправил - печатает, не полосит. Выгодно. Новый картридж 1200 р., одна заправка 80 гр. - 80 р. Вес честный, брутто - 1078 грамм, полагаю, что нетто больше 1 кг. Жаль, что в комплекте нет спец. воронки. Ну ничего, справился с маленькой бытовой. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, работает очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество печати, беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно приобретаю для своего сервисного центра. Качество хорошее. Клиенты довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид, упаковка соответствует заявленному, качество тонера надо будет.
Достоинства:
Комментарий:
Тонер подошёл нормально. Не двоит, не пачкает
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
тонер прекрасный, не первый кг беру!
Достоинства:
Комментарий:
Купил данный тонер для заправки картриджа D101S к принтеру Самсунг ML-2160. За много лет скопилось несколько картриджей, в том числе родной Самсунг, Кактус, и других производителей. Все заправил в первый раз, заметил чипы. Все картриджи печатают. Только небольшой нюанс, сравнил отпечатки документов картриджа до заправки и после. После заправки текст получается более бледный и никакие настройки принтера по более контрастной печати, выключения экономит тонера и т.д. не помогают. Наверно чёрный пигмент используемый в порошке не совсем чёрный. Только по этому ставлю твёрдые 4 звёзды. Но печать хорошо читается и не отлетает от бумаги.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Бутыль запечатан
Достоинства:
Комментарий:
Тонер хороший, не знаю подходит ли под xerox b210, буду проверять, 3250 заправил на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал впервые. Покупкой доволен. Печатает чёрным, не серым. На Samsung 3200 и 4200.
Достоинства:
Комментарий:
для картриджей с алюминиевым роликом
Достоинства:
Комментарий:
пришел в коробке,наклеек нет на банке.посмотрим на качество)
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, приходит быстро качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Стабильный, хорошая чёткость
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда все упаковано идеально! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Картридж заправил, печатает
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь таким тонером уже 9 лет. Всегда отличное качество печати. Сыплю во все самсунги и ксероксы.