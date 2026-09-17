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Картридж HP CF287A для HP LJ Ent M506/M527, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CF287A для HP LJ Ent M506/M527, черный

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Картридж HP CF287A для HP LJ Ent M506/M527, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M506, M527
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168073
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M506, M527
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х10
Вес, кг.
1.29

Описание товара Картридж HP CF287A для HP LJ Ent M506/M527, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 9000 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CF287A для HP LJ Ent M506/M527, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M506, M527
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 9000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF287A для HP LJ Ent M506/M527, черный - стоимость товара 27870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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