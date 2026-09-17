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Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой

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Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой - фото 1
Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP5050
Цвет
голубой
  • Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой - фото 1
  • Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167936
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP5050
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х10
Вес, г.
780

Описание товара Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 1500 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP5050
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 1500 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon 716C (1979B002) для Canon LBP5050, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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