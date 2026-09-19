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Картридж лазерный HP 335A W1335A черный купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный HP 335A W1335A черный

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Картридж лазерный HP 335A W1335A черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LaserJet M438n, LaserJet M442dn, LaserJet M443nda
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375666
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LaserJet M438n, LaserJet M442dn, LaserJet M443nda
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х21х14
Вес, г.
200

Описание товара Картридж лазерный HP 335A W1335A черный

Картридж лазерный HP 335A, заправленный тонером черного цвета, широко востребован у владельцев следующих моделей печатной техники: HP LaserJet m438n, HP LaserJet m442dn и HP LaserJet m443nda. Расходный элемент обладает увеличенным до 7400 страниц ресурсом, вследствие чего его хватит на длительный срок при средних объемах печати. Главным плюсом лазерного картриджа HP 335A является его оригинальность: разработанный той же фирмой, которая занимается выпуском совместимой с ним техники, он гарантирует безупречную работу лазерного принтера в сочетании с неизменно высоким уровнем печати.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 335A W1335A черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LaserJet M438n, LaserJet M442dn, LaserJet M443nda
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7400
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный HP 335A, заправленный тонером черного цвета, широко востребован у владельцев следующих моделей печатной техники: HP LaserJet m438n, HP LaserJet m442dn и HP LaserJet m443nda. Расходный элемент обладает увеличенным до 7400 страниц ресурсом, вследствие чего его хватит на длительный срок при средних объемах печати. Главным плюсом лазерного картриджа HP 335A является его оригинальность: разработанный той же фирмой, которая занимается выпуском совместимой с ним техники, он гарантирует безупречную работу лазерного принтера в сочетании с неизменно высоким уровнем печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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