Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo
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Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 167528
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Габаритные размеры, мм
150х145х48
Каналы
40/320
Модуляция
AM/FM
Сканирование
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х6
Вес, г.
900
Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo
Радиостанция Мегаджет 3031М Турбо является 320-канальной рацией с повышенной выходной мощностью передатчика, с возможностью переключением стандартов россия/европа, двумя независимыми подсветками и автоматическим шумоподавлением. Далеко не каждая радиостанция сиби диапазона может похвастаться таким набором функций. Рация Megajet 3031M Turbo имеет энергонезависимую память, возможность прослушивания двух каналов одновременно, таймер отключения передатчика (Защита от случайного нажатия на передачу), roger beeper (сигнал оповещения о конце передачи).
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Габаритные размеры, мм
150х145х48
Каналы
40/320
Модуляция
AM/FM
Сканирование
нет
Страна производитель
Китай
Радиостанция Мегаджет 3031М Турбо является 320-канальной рацией с повышенной выходной мощностью передатчика, с возможностью переключением стандартов россия/европа, двумя независимыми подсветками и автоматическим шумоподавлением. Далеко не каждая радиостанция сиби диапазона может похвастаться таким набором функций. Рация Megajet 3031M Turbo имеет энергонезависимую память, возможность прослушивания двух каналов одновременно, таймер отключения передатчика (Защита от случайного нажатия на передачу), roger beeper (сигнал оповещения о конце передачи).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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