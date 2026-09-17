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Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый купить с доставкой в Москве
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Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый

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Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 1
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 2
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 3
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 4
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 5
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 6
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 7
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 8
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 9
Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 1
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 2
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 3
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 4
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 5
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 6
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 7
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 8
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 9
  • Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167399
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Вместимость
17 л
Напряжение питания
12
Потребляемая мощность
45
Тип охлаждения
термоэлектрический
Ширина, см
31
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х5
Вес, кг.
5.09

Описание товара Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый

Автохолодильник Starwind CB-117 станет идеальным вариантом оборудования, которое лучше взять с собой при совершении длительной поездки. Изделие привлекает к себе внимание высококачественной сборкой, безупречным выполнением всех предусмотренных функций. Теперь свежие продукты питания и охлажденные напитки доступны для всех членов семьи даже за городом. Дизайн изделия выполнен в синем цвете, производится изделие из качественной пластмассы. Объем предусмотренной у изделия камеры составляет порядка 29 литров, а уровень необходимой для работы мощности 48 Вт. У автомобильного холодильника предусмотрены функции охлаждения и подогрева, температура может варьироваться в рамках 18-65 градусов по Цельсию. Допускается подача питания как от автомобильной сети 12 Вт, так и от общей 220 Вт.

Отзывы о товаре Автохолодильник Starwind CB-117 17л 45Вт синий/серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Вместимость
17 л
Напряжение питания
12
Потребляемая мощность
45
Тип охлаждения
термоэлектрический
Ширина, см
31
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Автохолодильник Starwind CB-117 станет идеальным вариантом оборудования, которое лучше взять с собой при совершении длительной поездки. Изделие привлекает к себе внимание высококачественной сборкой, безупречным выполнением всех предусмотренных функций. Теперь свежие продукты питания и охлажденные напитки доступны для всех членов семьи даже за городом. Дизайн изделия выполнен в синем цвете, производится изделие из качественной пластмассы. Объем предусмотренной у изделия камеры составляет порядка 29 литров, а уровень необходимой для работы мощности 48 Вт. У автомобильного холодильника предусмотрены функции охлаждения и подогрева, температура может варьироваться в рамках 18-65 градусов по Цельсию. Допускается подача питания как от автомобильной сети 12 Вт, так и от общей 220 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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