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Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 167398
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Описание товара Автохолодильник Starwind CB-112 12л 45Вт голубой
Автохолодильник Starwind CB-112 является достаточно полезным девайсом, который можно использовать при совершении длительных поездок на природу. Как продукты, так и вкусные напитки сохранят свою исходную свежесть. Этого автомобильного холодильника достаточно для 2-3 человек, устройство позволит снизить расходы во время путешествия. Объем предусмотренной здесь холодильной камеры составляет порядка 24 литров, а уровень потребляемой мощности находится в пределах 48 Вт. Опционально предусмотрена функция охлаждения до 18 градусов, функция нагрева до 65 градусов по Цельсию. Питание осуществляется от бортовой системы транспортного средства 12 Вт или общей сети 220 Вт (на выбор).
Автохолодильник Starwind CB-112 является достаточно полезным девайсом, который можно использовать при совершении длительных поездок на природу. Как продукты, так и вкусные напитки сохранят свою исходную свежесть. Этого автомобильного холодильника достаточно для 2-3 человек, устройство позволит снизить расходы во время путешествия. Объем предусмотренной здесь холодильной камеры составляет порядка 24 литров, а уровень потребляемой мощности находится в пределах 48 Вт. Опционально предусмотрена функция охлаждения до 18 градусов, функция нагрева до 65 градусов по Цельсию. Питание осуществляется от бортовой системы транспортного средства 12 Вт или общей сети 220 Вт (на выбор).
Комментарий:
пришел целый и невредим...включил в розетку,вроде работает холодит,в машине пока не пробовал.Покупкой доволен,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
с виду маленькиц, но очень вместительный, все работает отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Надежда Ж.
Достоинства:
Комментарий:
охлаждает нормально, до плюс 5, на улице было 22, есть шнур, для работы от сети 220в, на крышке подстаканники, в холодильник вмещается 4 бут. 2 литровой воды
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
хороший холодильник ,охлождает,посмотрим как летом покадет себя в деле
Источник: Яндекс Маркет
Илья В.
Достоинства:
Комментарий:
Конечно хотелось бы более быстрой скорости охлаждения, но это не реально. Брали на природу, остались довольны.
Источник: Яндекс Маркет
Шолудько Юлия
Достоинства:
Комментарий:
Холодит хорошо. В целом понравился. Ещё не проверяли на нагрев.
Автохолодильник Starwind CB-112 12л 45Вт голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автохолодильник Starwind CB-112 12л 45Вт голубой
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый и невредим...включил в розетку,вроде работает холодит,в машине пока не пробовал.Покупкой доволен,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
с виду маленькиц, но очень вместительный, все работает отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
охлаждает нормально, до плюс 5, на улице было 22, есть шнур, для работы от сети 220в, на крышке подстаканники, в холодильник вмещается 4 бут. 2 литровой воды
Достоинства:
Комментарий:
хороший холодильник ,охлождает,посмотрим как летом покадет себя в деле
Достоинства:
Комментарий:
Конечно хотелось бы более быстрой скорости охлаждения, но это не реально. Брали на природу, остались довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Холодит хорошо. В целом понравился. Ещё не проверяли на нагрев.