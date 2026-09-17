Привод Blu-Ray ASUS SBC-06D2X-U Black
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%8 760 руб. 10 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
713
Описание товара Привод Blu-Ray ASUS SBC-06D2X-U Black
Внешний пишущий привод Blu-ray Asus SBC-06D2X-U/BLK/G/AS поддерживает формат BDXL, в котором максимальный объем данных, записываемых на один диск, увеличен до 100 и 128 гигабайт при использовании трехслойного и четырехслойного носителя, соответственно. Технология Auto Tuning Power обеспечивает отличное качество записываемых дисков, а функция шифрования позволяет защитить данные на записываемых оптических дисках с помощью пароля.
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Внешний пишущий привод Blu-ray Asus SBC-06D2X-U/BLK/G/AS поддерживает формат BDXL, в котором максимальный объем данных, записываемых на один диск, увеличен до 100 и 128 гигабайт при использовании трехслойного и четырехслойного носителя, соответственно. Технология Auto Tuning Power обеспечивает отличное качество записываемых дисков, а функция шифрования позволяет защитить данные на записываемых оптических дисках с помощью пароля.
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