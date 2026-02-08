Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%5 310 руб. 8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163873
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый
Veber Classic БПЦ 12x50 VR – это классический бинокль на Porro-призмах в прочном алюминиевом корпусе. Он станет верным помощником рыбаку, охотнику и любителю походов. Благодаря 12-кратному увеличению в бинокль можно рассматривать сильно удаленные объекты. А светосильные объективы диаметром 50 мм позволяют вести наблюдения даже в сумерках или на рассвете.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Veber Classic БПЦ 12x50 VR – это классический бинокль на Porro-призмах в прочном алюминиевом корпусе. Он станет верным помощником рыбаку, охотнику и любителю походов. Благодаря 12-кратному увеличению в бинокль можно рассматривать сильно удаленные объекты. А светосильные объективы диаметром 50 мм позволяют вести наблюдения даже в сумерках или на рассвете.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Достоинства:
Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
мой первый опыт использования бинокля, картинка удивила, изображение объемное и четкое хорошая сумка в комплекте, ремень и защитные накладки на днях упал с велосипеда с биноклем на шее, к моему удивлению, бинокль происшествие пережил без последствий, несмотря на удар
Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Достоинства:
Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
мой первый опыт использования бинокля, картинка удивила, изображение объемное и четкое хорошая сумка в комплекте, ремень и защитные накладки на днях упал с велосипеда с биноклем на шее, к моему удивлению, бинокль происшествие пережил без последствий, несмотря на удар