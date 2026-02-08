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Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый

13 Отзывы
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Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 3
Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
5 310 руб.  8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 163873
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый

Veber Classic БПЦ 12x50 VR – это классический бинокль на Porro-призмах в прочном алюминиевом корпусе. Он станет верным помощником рыбаку, охотнику и любителю походов. Благодаря 12-кратному увеличению в бинокль можно рассматривать сильно удаленные объекты. А светосильные объективы диаметром 50 мм позволяют вести наблюдения даже в сумерках или на рассвете.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 12x50 VR серый

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Ланеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
мой первый опыт использования бинокля, картинка удивила, изображение объемное и четкое хорошая сумка в комплекте, ремень и защитные накладки на днях упал с велосипеда с биноклем на шее, к моему удивлению, бинокль происшествие пережил без последствий, несмотря на удар



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Classic БПЦ 12x50 VR – это классический бинокль на Porro-призмах в прочном алюминиевом корпусе. Он станет верным помощником рыбаку, охотнику и любителю походов. Благодаря 12-кратному увеличению в бинокль можно рассматривать сильно удаленные объекты. А светосильные объективы диаметром 50 мм позволяют вести наблюдения даже в сумерках или на рассвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Ланеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
мой первый опыт использования бинокля, картинка удивила, изображение объемное и четкое хорошая сумка в комплекте, ремень и защитные накладки на днях упал с велосипеда с биноклем на шее, к моему удивлению, бинокль происшествие пережил без последствий, несмотря на удар


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