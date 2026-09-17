Автоакустика Morel Maximo Ultra 602 coax
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156970
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
16.5
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, г.
400
Описание товара Автоакустика Morel Maximo Ultra 602 coax
Классическая шестидюймовка с широким фланцем, на котором имеется набор отверстий на все случаи жизни. Диффузор из прессованной целлюлозы с защитным покрытием лицевой стороны микрочастицами слюды на подвесе S-образного профиля шириной 10 мм. Текстильный пылезащитный колпачок диаметром 50 мм довольно мягкий, и, судя по всему, не склонен к резонансам. Диаметр звуковой катушки типичный для этого калибра 25 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
90
Диаметр излучателя
16.5
Классическая шестидюймовка с широким фланцем, на котором имеется набор отверстий на все случаи жизни. Диффузор из прессованной целлюлозы с защитным покрытием лицевой стороны микрочастицами слюды на подвесе S-образного профиля шириной 10 мм. Текстильный пылезащитный колпачок диаметром 50 мм довольно мягкий, и, судя по всему, не склонен к резонансам. Диаметр звуковой катушки типичный для этого калибра 25 мм
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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