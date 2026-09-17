Автоакустика Morel TEMPO ULTRA INTEGRA 602
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155524
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, кг.
3
Описание товара Автоакустика Morel TEMPO ULTRA INTEGRA 602
Состоит из высококачественных НЧ-динамиков с увеличенной звуковой катушкой, которые имеют усиленную магнитную систему, что положительно повлияло на снижение уровня искажений и улучшение воспроизведения низких частот, а также прирост мощности на 30 процентов, по сравнению с динамиками серии Tempo.
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Состоит из высококачественных НЧ-динамиков с увеличенной звуковой катушкой, которые имеют усиленную магнитную систему, что положительно повлияло на снижение уровня искажений и улучшение воспроизведения низких частот, а также прирост мощности на 30 процентов, по сравнению с динамиками серии Tempo.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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