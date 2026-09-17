Навигатор Navitel G550 Moto

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Характеристики
Тип товара
Навигатор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
11 230 руб.
12 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151983
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Мотонавигатор NAVITEL G550 — устройство на базе надежной операционной системы Windows CE 6.0 c расширенным пакетом предустановленных карт. Его особенностью является яркий сенсорный экран, реагирующий на прикосновения в перчатках. Ударопрочный, водо- и пыленепроницаемый GPS-навигатор можно использовать при любых погодных условиях. На NAVITEL G550 установлены карты 47 стран. Пакет карт включает все страны Европы, а также Россию, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в навигатор интегрирована база POI, которая содержит более 5 миллионов Полезных объектов инфраструктуры. Для использования офлайн карт не требуется соединения с Интернетом.
Мотонавигатор NAVITEL G550 — устройство на базе надежной операционной системы Windows CE 6.0 c расширенным пакетом предустановленных карт. Его особенностью является яркий сенсорный экран, реагирующий на прикосновения в перчатках. Ударопрочный, водо- и пыленепроницаемый GPS-навигатор можно использовать при любых погодных условиях. На NAVITEL G550 установлены карты 47 стран. Пакет карт включает все страны Европы, а также Россию, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в навигатор интегрирована база POI, которая содержит более 5 миллионов Полезных объектов инфраструктуры. Для использования офлайн карт не требуется соединения с Интернетом.
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