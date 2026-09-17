Top.Mail.Ru
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 9
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150116
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.42х0.26
Вес, кг.
15.5

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2

Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 – это легкий и качественный инструмент для изучения Луны, планет и других объектов Солнечной системы. Качественная оптика с многослойным просветлением формирует четкую и резкую картинку. Оптическая труба установлена на экваториальную монтировку, позволяющую с высокой точностью компенсировать суточное движение небесных тел.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 – это легкий и качественный инструмент для изучения Луны, планет и других объектов Солнечной системы. Качественная оптика с многослойным просветлением формирует четкую и резкую картинку. Оптическая труба установлена на экваториальную монтировку, позволяющую с высокой точностью компенсировать суточное движение небесных тел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher BK 709EQ2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...