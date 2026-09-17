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Усилитель ACV LX-2.60 купить с доставкой в Москве
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Усилитель ACV LX-2.60

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Усилитель ACV LX-2.60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
  • Усилитель ACV LX-2.60 - фото 1
  • Усилитель ACV LX-2.60 - фото 2
  • Усилитель ACV LX-2.60 - фото 3
  • Усилитель ACV LX-2.60 - фото 4
  • Усилитель ACV LX-2.60 - фото 5
  • Усилитель ACV LX-2.60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
3 000 руб.  8 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149467
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
80
Мощность на канал (4 Ом), Вт
60
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Фильтры
ВЧ
Пульт ДУ
да
Размеры в упаковке, см
24х24х6
Вес, кг.
2.16

Описание товара Усилитель ACV LX-2.60

Двухканальный усилитель с фильтрами высоких и низких частот и пультом управления. Он может подключаться как к сабвуферам, так и к фронтальным динамикам.



Теги товара: двухканальные

Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-2.60




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Мощность на канал (2 Ом), Вт
80
Мощность на канал (4 Ом), Вт
60
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Фильтры
ВЧ
Пульт ДУ
да
Описание
Двухканальный усилитель с фильтрами высоких и низких частот и пультом управления. Он может подключаться как к сабвуферам, так и к фронтальным динамикам.


Теги товара: двухканальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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