Усилитель ACV LX-1.1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149444
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
600
Мощность на канал (4 Ом), Вт
380
Индикатор защиты
да
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
нет
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
нет
Размеры в упаковке, см
32х23х5
Вес, кг.
3.2
Описание товара Усилитель ACV LX-1.1200
Одноканальный усилитель обладает высоким уровнем мощности и позволяет раскрыть весь потенциал сабвуфера в автомобиле. Он обрабатывает диапазон частот 10-3000 Гц.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
600
Мощность на канал (4 Ом), Вт
380
Индикатор защиты
да
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
нет
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
нет
Одноканальный усилитель обладает высоким уровнем мощности и позволяет раскрыть весь потенциал сабвуфера в автомобиле. Он обрабатывает диапазон частот 10-3000 Гц.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, покупала мужу на подарок - остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, неплохой усилитель, регулятор в комплекте, доп. предохранители.
Достоинства:
Комментарий:
Всё подключили,установили)работает хорошо,буфер доволен)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все работает отлично, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь достаточно времени, недостатков не замечал
Достоинства:
Комментарий:
Достойный моноблок,за свои деньги раскручивает саб на ура
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Качает 15 kicx Gorila не плохо номинал 1200 максимальная 2400 не много конечно не хватает но за свои деньги пойдëт
Достоинства:
Комментарий:
Отличный усилитель,хорошо подходит для нормальных сабов,главное питание делайте лучше,чтобы он играл на максимум,а так очень рад покупке,все. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Упакован без нареканий, пришел раньше срока, мощность выдавал соответсвующе цене
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный моноблок , саб качает
Достоинства:
Комментарий:
Уже 2 месяца работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Подкинул пока почти без настройки на MTX 12 дюймов, работает, осталось только настроить
Достоинства:
Комментарий:
нормально на небольшой саб можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже 3 месяца, полёт нормальный) многие пишут что играет слабо, там какой-то прикол с регулятором, нужно настроить его с магнитолой чтобы дружил и станет нормально. По началу у меня тоже играл слабо на максимуме, потом настроил и стало как должно
Достоинства:
Комментарий:
на вид достойно пока не ставил
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим как послужит. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен на все 100%) Усилитель отрабатывает свою задачу, как надо. Порадовал хороший комплект: в нем есть все, что нужно для установки (кроме силовых проводов и аудиокабелей, разумеется), плюс мощная красивая упаковка, с ней любая почта не страшна Гейн 90%, бассбуст ~10дб, ЛПФ ~60гц, subsonic ~25гц - на этих настройках остановился для саба 15’ с хар-ками в 4ом, RMS 350вт, в ЗЯ литражом около 45л. До этого не слышал об этой компании, но решил дать шанс, и совсем не зря) Парни - красавцы, сделали хороший продукт... Читать полностью
Усилитель ACV LX-1.1200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-1.1200
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, покупала мужу на подарок - остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, неплохой усилитель, регулятор в комплекте, доп. предохранители.
Достоинства:
Комментарий:
Всё подключили,установили)работает хорошо,буфер доволен)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все работает отлично, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь достаточно времени, недостатков не замечал
Достоинства:
Комментарий:
Достойный моноблок,за свои деньги раскручивает саб на ура
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Качает 15 kicx Gorila не плохо номинал 1200 максимальная 2400 не много конечно не хватает но за свои деньги пойдëт
Достоинства:
Комментарий:
Отличный усилитель,хорошо подходит для нормальных сабов,главное питание делайте лучше,чтобы он играл на максимум,а так очень рад покупке,все. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Упакован без нареканий, пришел раньше срока, мощность выдавал соответсвующе цене
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный моноблок , саб качает
Достоинства:
Комментарий:
Уже 2 месяца работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Подкинул пока почти без настройки на MTX 12 дюймов, работает, осталось только настроить
Достоинства:
Комментарий:
нормально на небольшой саб можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже 3 месяца, полёт нормальный) многие пишут что играет слабо, там какой-то прикол с регулятором, нужно настроить его с магнитолой чтобы дружил и станет нормально. По началу у меня тоже играл слабо на максимуме, потом настроил и стало как должно
Достоинства:
Комментарий:
на вид достойно пока не ставил
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим как послужит. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен на все 100%) Усилитель отрабатывает свою задачу, как надо. Порадовал хороший комплект: в нем есть все, что нужно для установки (кроме силовых проводов и аудиокабелей, разумеется), плюс мощная красивая упаковка, с ней любая почта не страшна Гейн 90%, бассбуст ~10дб, ЛПФ ~60гц, subsonic ~25гц - на этих настройках остановился для саба 15’ с хар-ками в 4ом, RMS 350вт, в ЗЯ литражом около 45л. До этого не слышал об этой компании, но решил дать шанс, и совсем не зря) Парни - красавцы, сделали хороший продукт... Читать полностью