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Усилитель ACV LX-2.80 купить с доставкой в Москве
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Усилитель ACV LX-2.80

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Усилитель ACV LX-2.80 - фото 3
Усилитель ACV LX-2.80 - фото 4
Усилитель ACV LX-2.80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
30000
Классификация усилителя
AB
  • Усилитель ACV LX-2.80 - фото 1
  • Усилитель ACV LX-2.80 - фото 2
  • Усилитель ACV LX-2.80 - фото 3
  • Усилитель ACV LX-2.80 - фото 4
  • Усилитель ACV LX-2.80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149415
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
30000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
130
Мощность на канал (4 Ом), Вт
80
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
да
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х5
Вес, кг.
2.1

Описание товара Усилитель ACV LX-2.80

ACV — это автомобильный усилитель, который не подведёт. С двумя каналами и мощностью до 130 Вт на канал при 2 Ом он легко справится даже с требовательными акустическими системами. Усилитель работает в классе AB, что обеспечивает сочное и насыщенное звучание при любом жанре музыки. Благодаря индикатору защиты эксплуатация станет безопаснее — техника предупредит при перегрузке. Мостовой режим позволяет использовать устройство более гибко, а соотношение сигнал/шум 96 дБ исключает посторонние помехи для чистого звука. Частотный диапазон от 10 до 30000 Гц гарантирует детальную проработку как басов, так и высоких частот. Усилитель весит всего 2,5 кг — не займёт много места в багажнике. Для дополнительного комфорта предусмотрен пульт ДУ: всё управление у вас под рукой.

Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-2.80

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
александр п.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
30000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
130
Мощность на канал (4 Ом), Вт
80
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
да
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ, ВЧ
Развернуть
Пульт ДУ
есть
Страна производитель
Китай
Описание
ACV — это автомобильный усилитель, который не подведёт. С двумя каналами и мощностью до 130 Вт на канал при 2 Ом он легко справится даже с требовательными акустическими системами. Усилитель работает в классе AB, что обеспечивает сочное и насыщенное звучание при любом жанре музыки. Благодаря индикатору защиты эксплуатация станет безопаснее — техника предупредит при перегрузке. Мостовой режим позволяет использовать устройство более гибко, а соотношение сигнал/шум 96 дБ исключает посторонние помехи для чистого звука. Частотный диапазон от 10 до 30000 Гц гарантирует детальную проработку как басов, так и высоких частот. Усилитель весит всего 2,5 кг — не займёт много места в багажнике. Для дополнительного комфорта предусмотрен пульт ДУ: всё управление у вас под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
александр п.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо


Усилитель ACV LX-2.80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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