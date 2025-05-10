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Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная купить с доставкой в Москве
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Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная

5 Отзывы
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Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 1
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 2
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 3
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 4
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 5
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 6
Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 1
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 2
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 3
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 4
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 5
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 6
  • Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149344
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Характеристики

Бренд
SWAT
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
10
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
PAL
Разрешение съемки
648x488
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
400

Описание товара Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная

Во время заднего хода, а также при парковке автомобиля может понадобиться данная камера с минимальной освещенностью и видео выходом. Камера заднего вида, работа которой обеспечивает максимальную защиту при выборе места на парковке. Для этих целей в программу встроена автоматическая разметка, позволяющая лучше определить нужную позицию.

Отзывы о товаре Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличная камера за эти деньги даже более чем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество видео так себе, но все работает и подключил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Р М

Достоинства:


Комментарий:
Обычная НЕПЛОХАЯ камера - за эти деньги ОГОНЬ - брал на замену старой устарешей (начала попадать влага) - просто поменял местами (штекнры одмнаковые 4ёх ПИНовые ) за 5 мин
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
даже за угол заглядывает. 2года стоит
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2022
Егор Т.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену с возможностью отключения разметки вполне подойдёт



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SWAT
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
10
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
PAL
Разрешение съемки
648x488
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Во время заднего хода, а также при парковке автомобиля может понадобиться данная камера с минимальной освещенностью и видео выходом. Камера заднего вида, работа которой обеспечивает максимальную защиту при выборе места на парковке. Для этих целей в программу встроена автоматическая разметка, позволяющая лучше определить нужную позицию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличная камера за эти деньги даже более чем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество видео так себе, но все работает и подключил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Р М

Достоинства:


Комментарий:
Обычная НЕПЛОХАЯ камера - за эти деньги ОГОНЬ - брал на замену старой устарешей (начала попадать влага) - просто поменял местами (штекнры одмнаковые 4ёх ПИНовые ) за 5 мин
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
даже за угол заглядывает. 2года стоит
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2022
Егор Т.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену с возможностью отключения разметки вполне подойдёт


Камера заднего вида SWAT VDC-410 универсальная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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