Привод DVD-RW LG GP60NS60 USB

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 148014
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Имеет компактный вид. Можно подсоединять к ультрабукам и нетбукам, у которых отсутствуют встроенные оптические приводы. Данное устройство подключается к различным ПК, нетбукам с помощью интерфейса USB. Можно читать и записывать многие современные форматы оптических носителей. Привод окрашен в серебристый цвет. Диски загружаются с помощью лотка. Скорость чтения CD-дисков максимально составляет 24х, а DVD – 8х. На CD-дисках при режиме чтения доступно 140 мс, а на DVD – 160 мс. Записывать файлы на Blu-ray нельзя. Объем буфера составляет 0.75 Мб. Поддерживает многие операционные системы: от Mac OS X до Windows XP. Маркировка дисков невозможна. Имеется slim, возможна поддержка M-DISC. Ширина DVD-RW LG – 136.5 мм, глубина – 141 мм, а высота – 14 мм. Вес привода составляет 200 г.
Имеет компактный вид. Можно подсоединять к ультрабукам и нетбукам, у которых отсутствуют встроенные оптические приводы. Данное устройство подключается к различным ПК, нетбукам с помощью интерфейса USB. Можно читать и записывать многие современные форматы оптических носителей. Привод окрашен в серебристый цвет. Диски загружаются с помощью лотка. Скорость чтения CD-дисков максимально составляет 24х, а DVD – 8х. На CD-дисках при режиме чтения доступно 140 мс, а на DVD – 160 мс. Записывать файлы на Blu-ray нельзя. Объем буфера составляет 0.75 Мб. Поддерживает многие операционные системы: от Mac OS X до Windows XP. Маркировка дисков невозможна. Имеется slim, возможна поддержка M-DISC. Ширина DVD-RW LG – 136.5 мм, глубина – 141 мм, а высота – 14 мм. Вес привода составляет 200 г.
Привод DVD-RW LG GP60NS60 USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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