Тепловая пушка газовая Ballu BHG-60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137039
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1450 м3/час
Мощность обогрева
53 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
27
Высота, см
40.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х31
Вес, кг.
11.2
Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-60
Тепловая газовая пушка, работающая на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Защита от перегрева, контроль пламени. Площадь обогрева - 1800 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 17 620 руб.4405 руб. в СплитПушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-15000
-
В наличии БесплатноЦена 18 660 руб.4665 руб. в СплитПушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитДизельная тепловая пушка DENZEL 96486, DHG-50, 50 кВт, 1100 м3/ч...
-
В наличииЦена 20 040 руб.5010 руб. в СплитДизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/...
-
В наличииЦена 22 990 руб.5748 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-P2-15
-
В наличииЦена 27 990 руб.6998 руб. в СплитПушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-30
-
В наличииЦена 29 990 руб.7498 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-24
-
В наличииЦена 35 990 руб.8998 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-30
-
В наличииЦена 38 280 руб.9570 руб. в СплитДизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч...
-
В наличииЦена 40 990 руб.10248 руб. в СплитПушка тепловая BALLU BHP-M2-30
-
В наличии БесплатноЦена 42 990 руб.10748 руб. в СплитПушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-50
-
В наличии БесплатноЦена 98 990 руб.24748 руб. в СплитПушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1450 м3/час
Мощность обогрева
53 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
40.5
Страна производитель
Китай
Тепловая газовая пушка, работающая на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Защита от перегрева, контроль пламени. Площадь обогрева - 1800 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тепловая пушка газовая Ballu BHG-60