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Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 купить с доставкой в Москве
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Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05

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Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 1
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 2
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 3
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 4
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 5
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 6
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 7
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
5
Производительность, м3/ч
450
Управление
механическое
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 1
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 2
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 3
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 4
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 5
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 6
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 7
  • Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
12 341 руб.  14 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137027
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
5
Производительность, м3/ч
450
Управление
механическое
Напряжение
220/230 В
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
86х19х17
Вес, кг.
7.4

Описание товара Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 – компактная завеса мощностью 5 кВт и производительностью 450 м3/ч применяется для защиты дверей высотой до 2,5 метров и шириной до 80 см. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие белого цвета и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
5
Производительность, м3/ч
450
Управление
механическое
Напряжение
220/230 В
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Описание
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 – компактная завеса мощностью 5 кВт и производительностью 450 м3/ч применяется для защиты дверей высотой до 2,5 метров и шириной до 80 см. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие белого цвета и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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