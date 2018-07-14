Радар-детектор TrendVision Drive-700
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Радар-детектор TrendVision Drive-700
Радар-детектор Trendvision Drive-700 представляет собой надежное устройство, предназначенное для помощи водителям при поездках в автомобиле. Голосовое оповещение вовремя предупредит водителя о нарушении скоростного режима, поможет избежать неприятностей с сотрудниками ДПС. Легкий и компактный, он не занимает много места в автомобиле, не мешает обзору. Максимальная чувствительность к диапазонам частот, на которых работают дорожные службы, позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Помехозащищенность и адаптированность к российским условиям, а также небольшая цена, делают радар-детектор Trendvision Drive-700 востребованным и доступным.
Особенности и преимущества:
- Сдержанный дизайн корпуса;
- Самостоятельная настройка чувствительности или выбор уникального режима;
- Яркий, хорошо читаемый дисплей с регулируемой подсветкой;
- Простое управление;
- Звуковое оповещение на русском языке;
- Возможность выборочного отключения определенных диапазонов;
- Регулируемая громкость оповещений;
- Крепление на кронштейне с присосками.
Комплектация:
- Радар-детектор Trendvision Drive-700;
- Кронштейн;
- Присоски;
- Бампер;
- Адаптер питания;
- Инструкция;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Радар-детектор TrendVision Drive-700
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Радар-детектор Trendvision Drive-700 представляет собой надежное устройство, предназначенное для помощи водителям при поездках в автомобиле. Голосовое оповещение вовремя предупредит водителя о нарушении скоростного режима, поможет избежать неприятностей с сотрудниками ДПС. Легкий и компактный, он не занимает много места в автомобиле, не мешает обзору. Максимальная чувствительность к диапазонам частот, на которых работают дорожные службы, позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Помехозащищенность и адаптированность к российским условиям, а также небольшая цена, делают радар-детектор Trendvision Drive-700 востребованным и доступным.
Особенности и преимущества:
- Сдержанный дизайн корпуса;
- Самостоятельная настройка чувствительности или выбор уникального режима;
- Яркий, хорошо читаемый дисплей с регулируемой подсветкой;
- Простое управление;
- Звуковое оповещение на русском языке;
- Возможность выборочного отключения определенных диапазонов;
- Регулируемая громкость оповещений;
- Крепление на кронштейне с присосками.
Комплектация:
- Радар-детектор Trendvision Drive-700;
- Кронштейн;
- Присоски;
- Бампер;
- Адаптер питания;
- Инструкция;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Радар-детектор TrendVision Drive-700
Достоинства:
Интуитивно понятное меню. Хорошая дальность обнаружения радаров.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Уже спас от двух радаров, еще штуки 3 и он себя окупит!
Достоинства:
Приемлемая цена, размер меньше обычного радара, приятный мягкий матовый пластик корпуса, не бликует, ежедневное обновление баз данных, возможность замены предупредительного сигнала
Недостатки:
Езжу в режиме Smart (автоматическое переключение режимов в зависимости от скорости авто) и на трассе иногда бывают ложные срабатывания то ли на более мощные антирадары, то ли ещё на что. Считаю это некритичным, лучше лишний раз перебдеть и снизить скорость до положенной, чем потом платить штраф.
Комментарий:
TrendVision Drive-700 отличная модель радар-детектора с GPS. Благодаря базе данных заблаговременно предупреждает о всех стационарных радарах, в том числе и об Автодории. Также видит радары, которых нет в базе данных . Покупайте TrendVision Drive-700 и забудьте про штрафы за превышение скорости.
Достоинства:
Купил я себе TrendVision Drive-700. До него было очень много разных моделей, но в основном пользовался sho-mi. Последний был сигнатурный лайт. Не понравился мне дальностью и голосом озвучки.
TrendVision Drive-700 Меня порадовал очень громким и четким динамиком, отчетливый голос. Базы можно обновлять каждый день, дальность радарной части просто поражает! Озвучивает все камеры и светофорные и обычные. Радар средней скорости тоже видит и предупреждает! Очень яркий и информативный дисплей! Показывает все что надо! Очень понравился черный матовый корпус, который мало заметен в машине и не бликует и не ослепляет водителя в солнечную погоду! Приятный на ощуп и легкий по весу!
Недостатки:
Недостатков не обнаружил!
Комментарий:
Берите не пожалеете! отличный радар-детектор. У меня было разных моделей около 20 штук. Так что советую. На сайте есть самые свежие и доработанные прошивки звуки можно менять, но и актуальные базы. Сделано в Корее. Сайт называется также как и сам радар-детектор.
Отзывы о товаре Радар-детектор TrendVision Drive-700
Достоинства:
Интуитивно понятное меню. Хорошая дальность обнаружения радаров.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Уже спас от двух радаров, еще штуки 3 и он себя окупит!
Достоинства:
Приемлемая цена, размер меньше обычного радара, приятный мягкий матовый пластик корпуса, не бликует, ежедневное обновление баз данных, возможность замены предупредительного сигнала
Недостатки:
Езжу в режиме Smart (автоматическое переключение режимов в зависимости от скорости авто) и на трассе иногда бывают ложные срабатывания то ли на более мощные антирадары, то ли ещё на что. Считаю это некритичным, лучше лишний раз перебдеть и снизить скорость до положенной, чем потом платить штраф.
Комментарий:
TrendVision Drive-700 отличная модель радар-детектора с GPS. Благодаря базе данных заблаговременно предупреждает о всех стационарных радарах, в том числе и об Автодории. Также видит радары, которых нет в базе данных . Покупайте TrendVision Drive-700 и забудьте про штрафы за превышение скорости.
Достоинства:
Купил я себе TrendVision Drive-700. До него было очень много разных моделей, но в основном пользовался sho-mi. Последний был сигнатурный лайт. Не понравился мне дальностью и голосом озвучки.
TrendVision Drive-700 Меня порадовал очень громким и четким динамиком, отчетливый голос. Базы можно обновлять каждый день, дальность радарной части просто поражает! Озвучивает все камеры и светофорные и обычные. Радар средней скорости тоже видит и предупреждает! Очень яркий и информативный дисплей! Показывает все что надо! Очень понравился черный матовый корпус, который мало заметен в машине и не бликует и не ослепляет водителя в солнечную погоду! Приятный на ощуп и легкий по весу!
Недостатки:
Недостатков не обнаружил!
Комментарий:
Берите не пожалеете! отличный радар-детектор. У меня было разных моделей около 20 штук. Так что советую. На сайте есть самые свежие и доработанные прошивки звуки можно менять, но и актуальные базы. Сделано в Корее. Сайт называется также как и сам радар-детектор.