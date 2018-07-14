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Радар-детектор TrendVision Drive-700 купить с доставкой в Москве
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Радар-детектор TrendVision Drive-700

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Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото 1
Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото 2
Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
  • Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото 1
  • Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото 2
  • Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 136037
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Радар-детектор
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
308

Описание товара Радар-детектор TrendVision Drive-700

Радар-детектор Trendvision Drive-700 представляет собой надежное устройство, предназначенное для помощи водителям при поездках в автомобиле. Голосовое оповещение вовремя предупредит водителя о нарушении скоростного режима, поможет избежать неприятностей с сотрудниками ДПС. Легкий и компактный, он не занимает много места в автомобиле, не мешает обзору. Максимальная чувствительность к диапазонам частот, на которых работают дорожные службы, позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Помехозащищенность и адаптированность к российским условиям, а также небольшая цена, делают радар-детектор Trendvision Drive-700 востребованным и доступным.

Особенности и преимущества:

  • Сдержанный дизайн корпуса;
  • Самостоятельная настройка чувствительности или выбор уникального режима;
  • Яркий, хорошо читаемый дисплей с регулируемой подсветкой;
  • Простое управление;
  • Звуковое оповещение на русском языке;
  • Возможность выборочного отключения определенных диапазонов;
  • Регулируемая громкость оповещений;
  • Крепление на кронштейне с присосками.

Комплектация:

  • Радар-детектор Trendvision Drive-700;
  • Кронштейн;
  • Присоски;
  • Бампер;
  • Адаптер питания;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Радар-детектор TrendVision Drive-700

Видеообзор Радар-детектор TrendVision Drive-700

Отзывы о товаре Радар-детектор TrendVision Drive-700

Источник: Яндекс Маркет
14.07.2018
Баранов Александр

Достоинства:
Интуитивно понятное меню. Хорошая дальность обнаружения радаров.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Уже спас от двух радаров, еще штуки 3 и он себя окупит!
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2018
Микушкин Коля

Достоинства:
Приемлемая цена, размер меньше обычного радара, приятный мягкий матовый пластик корпуса, не бликует, ежедневное обновление баз данных, возможность замены предупредительного сигнала

Недостатки:
Езжу в режиме Smart (автоматическое переключение режимов в зависимости от скорости авто) и на трассе иногда бывают ложные срабатывания то ли на более мощные антирадары, то ли ещё на что. Считаю это некритичным, лучше лишний раз перебдеть и снизить скорость до положенной, чем потом платить штраф.

Комментарий:
TrendVision Drive-700 отличная модель радар-детектора с GPS. Благодаря базе данных заблаговременно предупреждает о всех стационарных радарах, в том числе и об Автодории. Также видит радары, которых нет в базе данных . Покупайте TrendVision Drive-700 и забудьте про штрафы за превышение скорости.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2018
Дранников Димасик

Достоинства:
Купил я себе TrendVision Drive-700. До него было очень много разных моделей, но в основном пользовался sho-mi. Последний был сигнатурный лайт. Не понравился мне дальностью и голосом озвучки.
TrendVision Drive-700 Меня порадовал очень громким и четким динамиком, отчетливый голос. Базы можно обновлять каждый день, дальность радарной части просто поражает! Озвучивает все камеры и светофорные и обычные. Радар средней скорости тоже видит и предупреждает! Очень яркий и информативный дисплей! Показывает все что надо! Очень понравился черный матовый корпус, который мало заметен в машине и не бликует и не ослепляет водителя в солнечную погоду! Приятный на ощуп и легкий по весу!

Недостатки:
Недостатков не обнаружил!

Комментарий:
Берите не пожалеете! отличный радар-детектор. У меня было разных моделей около 20 штук. Так что советую. На сайте есть самые свежие и доработанные прошивки звуки можно менять, но и актуальные базы. Сделано в Корее. Сайт называется также как и сам радар-детектор.



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Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Радар-детектор
Описание

Радар-детектор Trendvision Drive-700 представляет собой надежное устройство, предназначенное для помощи водителям при поездках в автомобиле. Голосовое оповещение вовремя предупредит водителя о нарушении скоростного режима, поможет избежать неприятностей с сотрудниками ДПС. Легкий и компактный, он не занимает много места в автомобиле, не мешает обзору. Максимальная чувствительность к диапазонам частот, на которых работают дорожные службы, позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Помехозащищенность и адаптированность к российским условиям, а также небольшая цена, делают радар-детектор Trendvision Drive-700 востребованным и доступным.

Особенности и преимущества:

  • Сдержанный дизайн корпуса;
  • Самостоятельная настройка чувствительности или выбор уникального режима;
  • Яркий, хорошо читаемый дисплей с регулируемой подсветкой;
  • Простое управление;
  • Звуковое оповещение на русском языке;
  • Возможность выборочного отключения определенных диапазонов;
  • Регулируемая громкость оповещений;
  • Крепление на кронштейне с присосками.

Комплектация:

  • Радар-детектор Trendvision Drive-700;
  • Кронштейн;
  • Присоски;
  • Бампер;
  • Адаптер питания;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Радар-детектор TrendVision Drive-700

Видеообзор Радар-детектор TrendVision Drive-700

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2018
Баранов Александр

Достоинства:
Интуитивно понятное меню. Хорошая дальность обнаружения радаров.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Уже спас от двух радаров, еще штуки 3 и он себя окупит!
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2018
Микушкин Коля

Достоинства:
Приемлемая цена, размер меньше обычного радара, приятный мягкий матовый пластик корпуса, не бликует, ежедневное обновление баз данных, возможность замены предупредительного сигнала

Недостатки:
Езжу в режиме Smart (автоматическое переключение режимов в зависимости от скорости авто) и на трассе иногда бывают ложные срабатывания то ли на более мощные антирадары, то ли ещё на что. Считаю это некритичным, лучше лишний раз перебдеть и снизить скорость до положенной, чем потом платить штраф.

Комментарий:
TrendVision Drive-700 отличная модель радар-детектора с GPS. Благодаря базе данных заблаговременно предупреждает о всех стационарных радарах, в том числе и об Автодории. Также видит радары, которых нет в базе данных . Покупайте TrendVision Drive-700 и забудьте про штрафы за превышение скорости.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2018
Дранников Димасик

Достоинства:
Купил я себе TrendVision Drive-700. До него было очень много разных моделей, но в основном пользовался sho-mi. Последний был сигнатурный лайт. Не понравился мне дальностью и голосом озвучки.
TrendVision Drive-700 Меня порадовал очень громким и четким динамиком, отчетливый голос. Базы можно обновлять каждый день, дальность радарной части просто поражает! Озвучивает все камеры и светофорные и обычные. Радар средней скорости тоже видит и предупреждает! Очень яркий и информативный дисплей! Показывает все что надо! Очень понравился черный матовый корпус, который мало заметен в машине и не бликует и не ослепляет водителя в солнечную погоду! Приятный на ощуп и легкий по весу!

Недостатки:
Недостатков не обнаружил!

Комментарий:
Берите не пожалеете! отличный радар-детектор. У меня было разных моделей около 20 штук. Так что советую. На сайте есть самые свежие и доработанные прошивки звуки можно менять, но и актуальные базы. Сделано в Корее. Сайт называется также как и сам радар-детектор.


Радар-детектор TrendVision Drive-700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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