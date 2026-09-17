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Машинка Bruder Мусоровоз Mack купить с доставкой в Москве
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Машинка Bruder Мусоровоз Mack

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Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото 1
Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото 2
Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
  • Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото 1
  • Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото 2
  • Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
8 500 руб.  16 745 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 131685
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинка
Возраст
от 2 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х28х20
Вес, кг.
3

Описание товара Машинка Bruder Мусоровоз Mack

Модель строительной техники. Выполнена в масштабе 1:16. Имеет подвижные функциональные детали. Подходит для игры в помещении и на улице.

Видео:

Видеообзор на Машинка Bruder Мусоровоз Mack

Видеообзор Машинка Bruder Мусоровоз Mack

Отзывы о товаре Машинка Bruder Мусоровоз Mack




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Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинка
Возраст
от 2 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Модель строительной техники. Выполнена в масштабе 1:16. Имеет подвижные функциональные детали. Подходит для игры в помещении и на улице.

Видео:

Видеообзор на Машинка Bruder Мусоровоз Mack

Видеообзор Машинка Bruder Мусоровоз Mack

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка Bruder Мусоровоз Mack - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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