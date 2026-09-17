Top.Mail.Ru
Пила торцовочная DeWalt DWS780 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила торцовочная DeWalt DWS780

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото 1
Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото 2
Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
  • Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото 1
  • Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото 2
  • Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127592
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х60х49
Вес, кг.
30.35

Описание товара Пила торцовочная DeWalt DWS780

Пила торцовочная DeWalt DWS780 представляет собой модель данного инструмента, способную выполнять пропилы в заготовках из дерева на профессиональном уровне. Данный инструмент отличается удобством эксплуатации и компактностью. Легкость настройки инструмента обеспечиваются наличием автоматической фиксации распространенных углов торцевания. Благодаря этому не будет потрачено лишнее время при работе с инструментом. Пила оснащена ножками и двумя направляющими, благодаря чему достигается высокий уровень устойчивости.

Особенности и преимущества:

  • Инструмент имеет надежный двигатель высокой мощности;
  • Пила позволяет выполнять косой, наклонный, вертикальный, а также комбинированный рез;
  • Модель инструмента способна быстро и точно выравнивать диск по линии реза. Кроме того, обеспечивается освещение поверхности;
  • Пила оснащена системой пылеудаления, которая характеризуется высокой эффективностью;
  • Непревзойденная устойчивость при работе с заготовками больших размеров обеспечивается наличием системы двух направляющих;
  • Инструмент имеет шкалу точной настройки, которая делает возможным выполнение косого реза с высочайшей степенью точности;
  • Пильный блок данной модели торцовочной пилы может поворачивается на угол до 50° вправо и влево, а также отклоняться вправо до 3°, влево – до 48°;
  • Благодаря системе электрического тормоза возможна практически мгновенная остановка двигателя инструмента;
  • Угол резания можно быстро изменить, что достигается благодаря наличию кулачкового зажима;
  • Данная модель пилы имеет электронную регулировку оборотов;
  • Автоматический кожух защищает зубья пильного диска;
  • Инструмент оснащен ограничителем глубины реза.

Пила торцовочная DeWalt DWS780 имеет отличные эксплуатационные характеристики, благодаря чему обеспечивается возможность эффективной работы с заготовками различного сечения (в пределах до 110x303 мм). Высокий уровень качества инструмента позволяет достигать отличных результатов. Устройство отличается компактными размерами, что в сочетании с техническими свойствами данной модели делает ее по-настоящему незаменимым инструментом на строительной площадке.

Комплектация:

  • Пильный диск с 60 зубьями;
  • Ключ;
  • Пылесборник;
  • Струбцина.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная DeWalt DWS780




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Описание

Пила торцовочная DeWalt DWS780 представляет собой модель данного инструмента, способную выполнять пропилы в заготовках из дерева на профессиональном уровне. Данный инструмент отличается удобством эксплуатации и компактностью. Легкость настройки инструмента обеспечиваются наличием автоматической фиксации распространенных углов торцевания. Благодаря этому не будет потрачено лишнее время при работе с инструментом. Пила оснащена ножками и двумя направляющими, благодаря чему достигается высокий уровень устойчивости.

Особенности и преимущества:

  • Инструмент имеет надежный двигатель высокой мощности;
  • Пила позволяет выполнять косой, наклонный, вертикальный, а также комбинированный рез;
  • Модель инструмента способна быстро и точно выравнивать диск по линии реза. Кроме того, обеспечивается освещение поверхности;
  • Пила оснащена системой пылеудаления, которая характеризуется высокой эффективностью;
  • Непревзойденная устойчивость при работе с заготовками больших размеров обеспечивается наличием системы двух направляющих;
  • Инструмент имеет шкалу точной настройки, которая делает возможным выполнение косого реза с высочайшей степенью точности;
  • Пильный блок данной модели торцовочной пилы может поворачивается на угол до 50° вправо и влево, а также отклоняться вправо до 3°, влево – до 48°;
  • Благодаря системе электрического тормоза возможна практически мгновенная остановка двигателя инструмента;
  • Угол резания можно быстро изменить, что достигается благодаря наличию кулачкового зажима;
  • Данная модель пилы имеет электронную регулировку оборотов;
  • Автоматический кожух защищает зубья пильного диска;
  • Инструмент оснащен ограничителем глубины реза.

Пила торцовочная DeWalt DWS780 имеет отличные эксплуатационные характеристики, благодаря чему обеспечивается возможность эффективной работы с заготовками различного сечения (в пределах до 110x303 мм). Высокий уровень качества инструмента позволяет достигать отличных результатов. Устройство отличается компактными размерами, что в сочетании с техническими свойствами данной модели делает ее по-настоящему незаменимым инструментом на строительной площадке.

Комплектация:

  • Пильный диск с 60 зубьями;
  • Ключ;
  • Пылесборник;
  • Струбцина.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная DeWalt DWS780 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...