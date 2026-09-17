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Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер купить с доставкой в Москве
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Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер

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Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Комплектация
адаптер, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121806
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Осветитель
Комплектация
адаптер, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Габаритные размеры, см
4x12x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер

Адаптер Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE - это специальный девайс, позволяющий подключать вашу профессиональную вспышку LYKOS к устройствам под управлением iOS версии 8 и более новых.

Отзывы о товаре Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Осветитель
Комплектация
адаптер, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Габаритные размеры, см
4x12x16
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE - это специальный девайс, позволяющий подключать вашу профессиональную вспышку LYKOS к устройствам под управлением iOS версии 8 и более новых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель Manfrotto LYKOS Bluetooth MLLBTDONGLE адаптер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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