Очиститель воздуха SHARP KCD41RB

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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 111686
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Sharp KC-D 41 RW - это целый климатический комплекс, который обеспечит очистку, увлажнение и ионизацию воздуха. Уникальная технология Plasmacluster при помощи отрицательно и положительно заряженных ионов активно деактивирует переносимые по воздуху вирусы, бактерии, споры плесени, аллергены и другие вредные примеси. Кроме того, технология поддерживает в помещении баланс положительных и отрицательных ионов на уровне идеальных природных условий. Одновременные увлажнение и ионизация воздуха в режиме «Ионный дождь» усиливают эффективность очистки воздуха от вредных примесей и бытовой пыли, а также устраняет неприятные запахи и статическое электричество. Принцип увлажнения воздуха - традиционный (холодное испарение) - обеспечивает бережное естественное увлажнение воздуха без эффекта перенасыщения воздуха влагой и без осадков на мебели и растениях. Климатический комплекс оснащен сенсорами (пыли, запаха, температуры и влажности), которые постоянно контролируют состояние воздуха, автоматически настраивая работу прибора согласно уровню загрязнений и влажности воздуха. Информация о степени очистки воздуха отображается на многоступенчатом цветовом дисплее.
Sharp KC-D 41 RW - это целый климатический комплекс, который обеспечит очистку, увлажнение и ионизацию воздуха. Уникальная технология Plasmacluster при помощи отрицательно и положительно заряженных ионов активно деактивирует переносимые по воздуху вирусы, бактерии, споры плесени, аллергены и другие вредные примеси. Кроме того, технология поддерживает в помещении баланс положительных и отрицательных ионов на уровне идеальных природных условий. Одновременные увлажнение и ионизация воздуха в режиме «Ионный дождь» усиливают эффективность очистки воздуха от вредных примесей и бытовой пыли, а также устраняет неприятные запахи и статическое электричество. Принцип увлажнения воздуха - традиционный (холодное испарение) - обеспечивает бережное естественное увлажнение воздуха без эффекта перенасыщения воздуха влагой и без осадков на мебели и растениях. Климатический комплекс оснащен сенсорами (пыли, запаха, температуры и влажности), которые постоянно контролируют состояние воздуха, автоматически настраивая работу прибора согласно уровню загрязнений и влажности воздуха. Информация о степени очистки воздуха отображается на многоступенчатом цветовом дисплее.
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