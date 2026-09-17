Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%4 300 руб. 5 940 руб.
В наличии
Код товара: 105795
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 300 руб. -28%
5 940 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х23х13
Вес, кг.
4.5
Описание товара Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0
Обогреватель инфракрасный, напряжение 220 В, отключение при перегреве, регулировка температуры, монтаж: настенный, напольный
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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0 - стоимость товара 4300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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