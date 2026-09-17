Обогреватель инфракрасный Neoclima Ir-1 0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105219
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Характеристики
Вес, кг.
3
Описание товара Обогреватель инфракрасный Neoclima Ir-1 0
Экономичное потребление электроэнергии. Локальный и точечный обогрев. Не сжигает кислород. Возможность использования в режиме антиоблединения.
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Экономичное потребление электроэнергии. Локальный и точечный обогрев. Не сжигает кислород. Возможность использования в режиме антиоблединения.
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