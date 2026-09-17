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Обогреватель инфракрасный Neoclima Ir-0 8 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Neoclima Ir-0 8

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Обогреватель инфракрасный Neoclima IR-0.8 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Neoclima IR-0.8 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Neoclima IR-0.8 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
  • Обогреватель инфракрасный Neoclima IR-0.8 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Neoclima IR-0.8 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Neoclima IR-0.8 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105218
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Вес, кг.
3

Описание товара Обогреватель инфракрасный Neoclima Ir-0 8

Экономичное потребление электроэнергии. Локальный и точечный обогрев. Не сжигает кислород. Возможность использования в режиме антиоблединения.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Neoclima Ir-0 8




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Обогреватель инфракрасный
Описание
Экономичное потребление электроэнергии. Локальный и точечный обогрев. Не сжигает кислород. Возможность использования в режиме антиоблединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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