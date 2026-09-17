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Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B

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Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 2
Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 3
Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 4
Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 5
Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 6
Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 2
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 3
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 4
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 5
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 6
  • Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 081 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103027
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Размеры в упаковке, см
46х31х8
Вес, кг.
2.55

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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