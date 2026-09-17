Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 081 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103027
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х31х8
Вес, кг.
2.55
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Villa LM4805B
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
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Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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