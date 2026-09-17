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Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW купить с доставкой в Москве
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Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW

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Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 1
Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 2
Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 3
Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 1
  • Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 2
  • Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 3
  • Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
113 159 руб.  133 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 102967
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
153.8 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.57х0.19
Вес, кг.
10.47

Описание товара Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW

режим «Тропический дождь», диаметр верхнего душа - 30 см

Отзывы о товаре Душевая система для ванны Lemark Melange LM4962CW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
153.8 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Развернуть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
Описание
режим «Тропический дождь», диаметр верхнего душа - 30 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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