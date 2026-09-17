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Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B купить с доставкой в Москве
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Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B

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Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 1
Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 2
Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 3
Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 4
Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 5
Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
бронза
Диаметр верхнего душа
20.4 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 1
  • Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 2
  • Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 3
  • Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 4
  • Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 5
  • Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
94 646 руб.  111 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 102855
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
127.5 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
бронза
Диаметр верхнего душа
20.4 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х14
Вес, кг.
7.27

Описание товара Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B

режим «Тропический дождь», регулируемая высота верхнего душа, диаметр верхнего душа - 20.4 см

Отзывы о товаре Душевая система для ванны Lemark Villa LM4862B




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
127.5 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
бронза
Диаметр верхнего душа
20.4 см
Диаметр ручного душа
6.6 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Развернуть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
Описание
режим «Тропический дождь», регулируемая высота верхнего душа, диаметр верхнего душа - 20.4 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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