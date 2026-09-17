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Раскладушка Дрёма-2 купить с доставкой в Москве
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Раскладушка Дрёма-2

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Раскладушка Дрёма-2 - фото 1
Раскладушка Дрёма-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раскладушка
  • Раскладушка Дрёма-2 - фото 1
  • Раскладушка Дрёма-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 101567
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Характеристики

Бренд
ЗМИ
Тип товара
Раскладушка
Вес, кг.
6

Описание товара Раскладушка Дрёма-2

Раскладушка Дрема-2 предназначена для использования внутри помещений и на садово-дачном участке. Прочный металлический каркас раскладной кровати изготовлен из трубы диаметром 18мм. Материал основания раскладушки - ткань оксфорд 240, гарантирующая удобство и комфорт во время отдыха.

Высота и угол подъема подголовника регулируется в 5 положениях от горизонтального до полувертикального. Высота от пола в спальном положении – 24 см. Размер в рабочем положении: 190x70x24 см, размер в сложенном положении: 12x70x80 см. Вес - 5,2 кг. Максимальная нагрузка до 80 кг

Отзывы о товаре Раскладушка Дрёма-2




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗМИ
Тип товара
Раскладушка
Описание

Раскладушка Дрема-2 предназначена для использования внутри помещений и на садово-дачном участке. Прочный металлический каркас раскладной кровати изготовлен из трубы диаметром 18мм. Материал основания раскладушки - ткань оксфорд 240, гарантирующая удобство и комфорт во время отдыха.

Высота и угол подъема подголовника регулируется в 5 положениях от горизонтального до полувертикального. Высота от пола в спальном положении – 24 см. Размер в рабочем положении: 190x70x24 см, размер в сложенном положении: 12x70x80 см. Вес - 5,2 кг. Максимальная нагрузка до 80 кг

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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