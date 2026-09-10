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Система установки фона Manfrotto 044 Triple Background Hook Set With Clamps купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система установки фона Manfrotto 044 Triple Background Hook Set With Clamps

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Система установки фона Manfrotto 044 Triple Background Hook Set With Clamps
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384723
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Система установки фона
Размеры в упаковке, м
1.27х0.2х0.14
Вес, кг.
16.4

Описание товара Система установки фона Manfrotto 044 Triple Background Hook Set With Clamps

Комплект держателей фона, аналогичных модели 045, но подготовленных к использованию на распорках пол-потолок Autopole. В комплекте два зажима Super Clamp 035.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Система установки фона
Описание
Комплект держателей фона, аналогичных модели 045, но подготовленных к использованию на распорках пол-потолок Autopole. В комплекте два зажима Super Clamp 035.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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