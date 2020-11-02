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Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45

Артикул: 93548
Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45
3 350 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 93548
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараШуруповерт
Вес, кг1.94
Высота, см24.5
Длина, см29
Импульсный режимнет
Кейс в комплектенет
Количество скоростей работы1
Макс. число оборотов холостого хода4500 об./мин.
Максимальный крутящий момент10 Н/м
Тип патронапод биты
Тормоз двигателянет
Ширина, см7.8
Мощность - 500 Вт, максимальное количество оборотов - 4500 об./мин., максимальный крутящий момент - 10 Н/м


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45 - стоимость товара 3350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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