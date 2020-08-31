Ингалятор (небулайзер) Omron С24

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|Бренд
|Omron
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|взрослая, детская
|Вес, кг
|0.27
|Высота, см
|7.2
|Длина, см
|14.2
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|7
|Производство
|Китай
|Сумка в комплекте
|нет
|Ширина, см
|9.8
Ингалятор Omron С24 представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит как для детей, так и для взрослых - в комплекте имеется две маски различных размеров.Особенности:
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31.08.2020
Компактный, легкий небулайзер Omron C24, выполнен из качественного пластика, маски отлично прилегают к лицу. Также есть в комплекте взрослая, дестская маска. Удобная сумкачехол в комплекте обеспечит защиту и чистоту прибора при транспортировке.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Берите не пожалеете, рекомендую к покупке!!
03.05.2020
тихий, компактный
Недостатки:
пока не обнаружила
Комментарий:
все просто и быстро , маска детская удобная. хорошо что в комплектации есть ещё насадка для носа и загубник.
03.05.2020
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.
03.05.2020
Компактный, легкий, можно брать с собой в поездки. Тихий, хорошо распыляет.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, надеюсь не подведет и дальше.
25.04.2019
Довольно понятная и удобная конструкция
Комментарий:
Плотность пара невысокая. Особенно, сравнивая с советскими приборам в отделениях физиотерапии, когда можно было спрятаться в тумане))
28.01.2019
Компактный, чехол в комплекте, не сильно шумный, 2 размера масок, длинный провод питания и трубка от ингалятора к маске.
Недостатки:
Если у вас есть небулайзер - значит Вы болеете, а болеть плохо=(
А так не выявлено.
Комментарий:
Пользуемся всей семьей когда болеем, сын в 2,5 года мужественно дышит ртом пять минут, первый раз со слезами на глазах, а дальше уже помогает собирать его, забирается на стул и одевает маску. К прибору вопросов никаких. Покупал по самой низкой цене на рынке в прошлом году.
13.05.2018
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
13.05.2018
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
13.05.2018
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Купили чуть больше 2-х лет назад, когда сын пошёл в садик. Стал часто болеть, а самое печальное, что стала болеть вместе с ним моя бабушка, которая живёт с нами. Только, если сын иногда обходился просто противовирусными, бабушка выздоравливала только на антибиотиках. Решили купить небулайзер по совету врача. Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.