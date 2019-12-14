Термометр инфракрасный B. Well WF-1000 белый/синий

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|Бренд
|B.Well
|Тип товара
|Термометр
|Тип термометра
|инфракрасный
|Диапазон измерений, град.
|от +10 до +50
|Высота, см
|4.8
|Погрешность измерения, град.
|0.2
|ЖК-дисплей
|есть
|Гибкий наконечник
|нет
|Память последнего измерения
|есть
|Автоматическое отключение
|есть
|Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
|есть
|Футляр в комплекте
|нет
|Время измерения, мин.
|0.1
|Длина, см
|10.5
|Ширина, см
|3.2
|Вес, кг
|0.05
|Производство
|Китай
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете недорого купить тонометр.
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14.12.2019
Относительно недорогой, компактный.
Недостатки:
Все-таки нет ничего лучше ртутного термометра по точности и простоте использования.
Комментарий:
Не подходит для тех, кто не в состоянии прочитать инструкцию или посмотреть видео производителя в ютубе, и понять, что температура в ухе, на виске, подмышкой и прочих отверстиях отличается.